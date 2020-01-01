قصر باكنجهام ينشر تفاصيل زواج الأميرة البريطانية بياتريس «السرى»

كشف قصر باكنجهام، المزيد من التفاصيل عن الحفل الخاص المفاجئ لزواج الأميرة البريطانية بياتريس، والذي أقيم في إطار ضيق؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.وقال قصر باكنجهام، إن الأميرة البريطانية بياتريس وضعت نفس تاج جدتها الملكة إليزابيث في زفافها، يوم الجمعة.وتزوجت الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عامًا من إدواردو مابيلي موتسي في قلعة وندسور في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي المعتاد، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.وكان الزوجان قد خططا في الأصل للزواج في مايو، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل بسيط، وكانت الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) من بين القلائل الذين حضروا الحفل.وأفاد القصر، في بيان: «قرر الزوجان عقد مراسم خاصة صغيرة مع والديهما وأشقائهما بعد تأجيل زفافهما في مايو».وأضاف أن الأميرة بياتريس، وهي التاسعة في ترتيب ولاية العرش، ارتدت فستانًا عاجيًا عتيقًا من تصميم نورمان هارتنيل وتاج الملكة ماري الماسي، وأعارت الملكة إليزابيث الفستان والتاج إلى الأميرة لوضعه في هذه المناسبة.وكانت الملكة إليزابيث قد وضعت التاج ذاته عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947، علمًا أن صنع التاج يعود إلى عام 1919، وهو من قلادة الماس التي أعطيت للملكة فيكتوريا لحفل زفافها.ووصفت وسائل إعلام بريطانية الحدث بأنه حفل زفاف «سري».