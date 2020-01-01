حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 19 يوليو 2020

تقدم خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد ليوم الأحد 19 يوليو 2020 على النحو التالي:مهنيًا: إنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، بل راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.عاطفيًا: بعض التغيير في روتين العلاقة يزيد من إعجاب الشريك بك فيعرض عليك تجديد شهر العسل واستعادة الماضي الجميل.صحيًا: تمارس ضغطًا قويًا على نفسك بغية التخلّص من الوزن الزائد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.