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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب أفريقيا تحتل المركز الخامس عالميا فى عدد الاصابات بكورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:01 ص
كورونا في جنوب أفريقيا
كورونا في جنوب أفريقيا
وكالات
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احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جنوب أفريقيا عن تسجيل إصابة 13 الفا و285 شخصًا جديدًا بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 350 الفا و879 حالة، ما يضعها في الترتيب قبل بيرو ويكون بها ما يقرب من نصف عدد الحالات في أفريقيا.

وتأتي جنوب أفريقيا بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا ويبلغ عدد سكان كل دولة من تلك الدول منفردة أكبر من جنوب أفريقيا البالغ عدد سكانها 57 مليونًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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