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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يؤجل اجتماع البرلمان الأسترالى

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:49 ص
البرلمان الأسترالى
البرلمان الأسترالى
وكالات
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جل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اجتماع البرلمان قائلا إن زيادة حالات الإصابة بكورونا في أكثر ولايتين سكانا جعل ذلك أمرا محفوفا بالخطر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال موريسون إنه تشاور مع المعارضة في البرلمان وطلب من رئيسه تأجيل الدورة التي تستمر أسبوعين.

وأضاف: "لا يمكن للحكومة تجاهل الخطر الذي يواجه البرلمانيين وموظفيهم والموظفين داخل البرلمان والمجتمع بشكل أوسع"، لافتا إلى أنه تصرف بناء على نصيحة السلطات الطبية.

وسجلت ولاية فيكتوريا السبت 217 إصابة جديدة بالفيروس بعد أن سجلت عددا قياسيا الجمعة بلغ 428 حالة، في حين قالت ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة إنها حظرت الرقص والغناء والاختلاط في حفلات الزواج مع مواجهة السلطات صعوبة في احتواء موجة جديدة من الإصابات. وسجلت نيو ساوث ويلز، وهي أكبر ولاية من حيث عدد السكان، 15 إصابة جديدة.

وفرضت فيكتوريا ثاني أكبر ولايات استراليا سكانا عزلا عاما جزئيا لمدة ستة أسابيع في التاسع من يوليو على نحو خمسة ملايين نسمة مع تزايد توقعات فرض قيود تباعد اجتماعي أكثر صرامة، وسط استمرار انتشار الفيروس.

وألغيت كل جلسات البرلمان في مارس حتى أغسطس، ولكن مع تراجع المخاطر من فيروس كورونا خلال الأشهر التالية عقدت جلسات خاصة وبعض الاجتماعات.

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