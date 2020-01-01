نائب محافظ الغربية: انتهاء تطوير مسار العائلة المقدسة أكتوبر المقبل

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، أعمال التطوير الجارية بنطاق المحافظة، خاصة مشروع تطوير العشوائيات ومسار العائلة المقدسة والمقرر الانتهاء منه مطلع أكتوبر المقبل.واستعرض محافظ الغربية مع نائبه الدكتور أحمد عطا نسب ومعدلات التنفيذ، موجهًا بتكثيف الأعمال للانتهاء منها في المواعيد المحددة.جاء ذلك في أعقاب الجولة التفقدية التي قام بها نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا بمدينتي المحلي الكبرى وسمنود، حيث تفقد عدد 2 منطقة عشوائية بحي أول المحلة، وهما منطقة التوبة خلف مسجد المحجوب، وشارع الخبي مزلقان أبو القاسم، وذلك في إطار مشروع تطوير العشوائيات، والذي يشمل تطوير 7 مناطق (5 مناطق بطنطا، و2 منطقة بالمحلة) بتكلفة 411 مليون جنية.كما تابع الدكتور أحمد عطا أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة، والجاري تنفيذه بتكلفة 6 ملايين و74 ألف جنيه، في إطار العمل على تنشيط السياحة الدينية والمعالم الأثرية بمحافظة الغربية.