تفاصيل مسابقة دار المِسك لشباب المبدعين
الأحد 19/يوليه/2020 - 12:38 ص
ايهاب مصطفىطباعة
أعلنت دار المسك للنشر والتوزيع عن مسابقتها لشباب المبدعين والتي ستكون نتيجتها إصدار 6 أعمال شبابية جديدة تحمل روح وفكر وإنطلاقة الشباب مع الحفاظ على قيم ومبادىء اللغة العربية واتباع قواعدها الأصيلة.
أما عن شروط المسابقة فكانت كالتالي، مجالات المسابقة هي: الشعر الفصيح، والرواية، والمجموعة القصصية.
- يشترط أن يكون العمل المشارك في المسابقة هو العمل الابداعي الأول للمشارك أو المشاركة.
- تقبل لدخول المسابقة الأعمال المكتوبة باللغة العربية الفصحى.
- المشاركة في المسابقة مفتوحة للشباب من الجنسين من داخل مصر وخارجها.
- ألا يزيد العمل المشارك في المسابقة عن ٢٠٠٠٠ كلمة.
- ألا يقل سن المشارك أو المشاركة عن 18 سنة ولا يزيد على 25 سنة.
- يبدأ تلقي الأعمال اعتبارًا من: 20 يوليو 2020، ويستمر حتى: 20 أغسطس 2020.
- تتولى لجان تحكيم متخصصة عمليات تحكيم الأعمال المشاركة طبقًا للقواعد المتبعة.
- سيتم إعلان أسماء الفائزين في موعد أقصاه 20 سبتمبر 2020، بواقع فائزين اثنين في كل فرع من فروع المسابقة.
- يحصل كل فائز على فرصة لطباعة وتوزيع كتابه، مع تحمل الدار نسبة 50% من تكلفة الطباعة.
- يحصل الفائز على 10 نسخ مجانية من كتابه بعد الطباعة.
- يقام حفل خاص بمقر دار المِسك بالمهندسين، لإعلان أسماء الفائزين في المسابقة وتسليمهم عقود النشر.
- يتم إرسال الأعمال مع ملخص لهاعلى أن لا يزيد على صفحة word، ونبذة تعريفية عن المؤلف، وصورة شخصية، على البريد الإليكتروني التالي: [email protected]
أما عن شروط المسابقة فكانت كالتالي، مجالات المسابقة هي: الشعر الفصيح، والرواية، والمجموعة القصصية.
- يشترط أن يكون العمل المشارك في المسابقة هو العمل الابداعي الأول للمشارك أو المشاركة.
- تقبل لدخول المسابقة الأعمال المكتوبة باللغة العربية الفصحى.
- المشاركة في المسابقة مفتوحة للشباب من الجنسين من داخل مصر وخارجها.
- ألا يزيد العمل المشارك في المسابقة عن ٢٠٠٠٠ كلمة.
- ألا يقل سن المشارك أو المشاركة عن 18 سنة ولا يزيد على 25 سنة.
- يبدأ تلقي الأعمال اعتبارًا من: 20 يوليو 2020، ويستمر حتى: 20 أغسطس 2020.
- تتولى لجان تحكيم متخصصة عمليات تحكيم الأعمال المشاركة طبقًا للقواعد المتبعة.
- سيتم إعلان أسماء الفائزين في موعد أقصاه 20 سبتمبر 2020، بواقع فائزين اثنين في كل فرع من فروع المسابقة.
- يحصل كل فائز على فرصة لطباعة وتوزيع كتابه، مع تحمل الدار نسبة 50% من تكلفة الطباعة.
- يحصل الفائز على 10 نسخ مجانية من كتابه بعد الطباعة.
- يقام حفل خاص بمقر دار المِسك بالمهندسين، لإعلان أسماء الفائزين في المسابقة وتسليمهم عقود النشر.
- يتم إرسال الأعمال مع ملخص لهاعلى أن لا يزيد على صفحة word، ونبذة تعريفية عن المؤلف، وصورة شخصية، على البريد الإليكتروني التالي: [email protected]