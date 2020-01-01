عزل إسنا يسجل 1033 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

نجحت مستشفى "إسنا" للعزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تقدمها في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، حيث حققت المستشفى إجمالي 1033 حالة تعافٍ وذلك بعد خروج 31 مريضًا من المستشفى، تعافوا تمامًا، وأثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي بمستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى شهدت اليوم تعافي دفعة جديدة من المرضى بلغ عددهم 31 مريضًا من بينهم مرضى مسنين، والبعض الآخر يعاني من أمراض مزمنة.وأضاف "فتحي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المستشفى نجحت في تحقيق أعلى معدل للتعافٍ على مستوى الجمهورية، وذلك مقارنة بالأعداد الصادرة من مستشفيات العزل الأخرى، كما أن المستشفى أجرت أعلى عدد من عمليات الولادة القيصرية، حيث أجرى الفريق الطبي 16 عملية ولادة تمت جميعها بنجاح.وأشار " فتحي" إلى تراجع أعداد المصابين بالشكل الذي ساهم في القضاء على قوائم الانتظار، وكذلك وجود أماكن غير شاغلة بالمستشفى، إلا أن ذلك لا يرادفه على الإطلاق انتهاء الوباء، مشددًا على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والبُعد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة، مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الكثير من التمسك بالإجراءات الاحترازية، لما سوف يثمره ذلك من انخفاض تدريجي لأعداد المصابين.