رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل إسنا يسجل 1033 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:15 ص
عزل إسنا
عزل إسنا
طباعة
نجحت مستشفى "إسنا" للعزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تقدمها في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، حيث حققت المستشفى إجمالي 1033 حالة تعافٍ وذلك بعد خروج 31 مريضًا من المستشفى، تعافوا تمامًا، وأثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي بمستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى شهدت اليوم تعافي دفعة جديدة من المرضى بلغ عددهم 31 مريضًا من بينهم مرضى مسنين، والبعض الآخر يعاني من أمراض مزمنة.

وأضاف "فتحي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المستشفى نجحت في تحقيق أعلى معدل للتعافٍ على مستوى الجمهورية، وذلك مقارنة بالأعداد الصادرة من مستشفيات العزل الأخرى، كما أن المستشفى أجرت أعلى عدد من عمليات الولادة القيصرية، حيث أجرى الفريق الطبي 16 عملية ولادة تمت جميعها بنجاح.

وأشار " فتحي" إلى تراجع أعداد المصابين بالشكل الذي ساهم في القضاء على قوائم الانتظار، وكذلك وجود أماكن غير شاغلة بالمستشفى، إلا أن ذلك لا يرادفه على الإطلاق انتهاء الوباء، مشددًا على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والبُعد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة، مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الكثير من التمسك بالإجراءات الاحترازية، لما سوف يثمره ذلك من انخفاض تدريجي لأعداد المصابين.
عزل إسنا
عزل إسنا
عزل إسنا يسجل 1033 حالة تعافٍ من فيروس كورونا
عزل إسنا
عزل إسنا
عزل إسنا يسجل 1033 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: لا نعرف هل وصلنا ذروة كورونا أم لا

الصحة: حجزنا 30 مليون جرعة من اللقاح البريطاني لكورونا

الأنبا مكاريوس يجرد القمص رويس عزيز من الكهنوت

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مطورو لقاح «إمبريال كوليدج» البريطانى: لن نصنعه فى أمريكا

قصر باكنجهام ينشر تفاصيل زواج الأميرة البريطانية بياتريس «السرى»

فتاة تحول الحوائط إلى لوحات فنية (صور)

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

تفاصيل مسابقة دار المِسك لشباب المبدعين

شلبية: الحضارة البشرية ستكون في الفضاء والعالم يتسارع من أجل امتلاكه

عالم فضاء: مصر تعد مشروعًا كبيرًا لإطلاق رائد فضاء قريبًا

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام فى أدب الطفل