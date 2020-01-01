محمد محرز يكشف حقيقة كتابة الجزء الثانى من فيلم «غبى منه فيه»

نفى المؤلف محمد محرز ما أثير ونشر حول كتابة الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني رمزي، لافتًا إلى أن ما تم تداوله غير صحيح بالمرة، مؤكدًا أنه يقوم حاليًا بكتابة عمل سينمائي يخرجه المخرج سامح عبدالعزيز.وقال "محرز"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للتوضيح لكل الأخوة الصحفيين المحترمين، ماتم تداوله من أخبار عن قيامنا أمين جمال ومحمد محرز بكتابة فيلم "غبى منه فيه ج٢"، ليس صحيح".وأضاف: "هناك لبس حدث بعد توقيعنا لفيلم من تأليفنا مع شركة دانا إخراج الأستاذ سامح عبدالعزيز، وسيتم الإعلان عن اسم الفيلم وأبطاله بأذن الله حين الانتهاء من كتابته".يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح عبدالعزيز كان مسلسل "خيانة عهد" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وقامت ببطولته الفنانة يسرا وهو من إنتاج العدل جروب.