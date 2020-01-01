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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 85%

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:17 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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أكدت وزارة الصحة الإماراتية، ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 85%.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" قالت: "بفضل الله وجودة الرعاية الصحية بالدولة، ارتفعت نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد-19 إلى 85.8 بالمئة من إجمالي الإصابات".

وأعلنت الوزارة اليوم عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 48 ألفا و917.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس، جميعها مستقرة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 56711.

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