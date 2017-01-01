حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 14.16 مليون والوفيات 597250 على مستوى العالم

أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن أكثر من 14.16 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 597250 شخصا توفوًا جراء الفيروس.و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139205 حالات وفاة وثلاثة ملايين و666280 حالة إصابة وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 77851 حالة وفاة ومليوني 046328 ‬حالة إصابة.وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة ومليون 038716 حالة إصابة وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12247 حالة وفاة و765437 حالة إصابة.