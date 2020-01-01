تعافى 19 حالة إصابة بفيروس كورونا فى الوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعافي 19 حالة إصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفيات العزل، ليرتفع بذلك عدد المتعافين بالمحافظة إلى 349 حالة شفاء منذ بداية جائحة الفيروس المستجد.وأكد «الزملوط»، تسجيل 3 إصابة جديدة بكورونا، بواقع حالتين بمركز الخارجة، وحالة بمدينة الفرافرة، ليصبح عدد الإصابات 514 حالة منذ بداية الأزمة، منهم 42 حالة وفاة.وأشار«الزملوط» إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 239 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مناشدًا المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.وأوضح أن الحالات التي تم استثنائها من العمل تشمل ️المصابين بالأمراض المزمنة، والسيدة الحامل، وفقًا لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة، بالإضافة إلى ️السيدة الحاضنة لطفل أقل من 7 سنوات، وكذلك المصابين بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد ذلك ولحين تعافيهم.وصرح بأنه جرى إنهاء حفلي زفاف بمدينة الخارجة لمخالفة قرار منع التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك مساء يوم الجمعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ - ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).وشدد على ضرورة حرص المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.