6 مليار شيكل.. حكومة الاحتلال تصوت على منح مالية للإسرائيليين

اتفقا حزبي الليكود وأزرق أبيض الإسرائيليين، على طرح خطة منح مساعدات مالية للإسرائيليين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، غدا الأحد، في اجتماع الحكومة الأسبوعي.وأوضحوا أنه من المقرر موافقة الحكومة، غدا، على إقرار المنحة المالية، وسيتم تحديد طريقة دفعها في وقت لاحق، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المنحة المالية 6 مليارات شيكل، يتم توزيعها على المستوطنين الإسرائيليين كافة، بدءا من 750 شيكلا، وتصل إلى 3 آلاف شيكل.وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه سيتم صرف ألفين شيكل للأسر التي لديها إبن واحد، وألفين وخمسمائة شيكل للأسر التي لديها ولدان، أما الأسر الذين لديهم ثلاثة أولاد أو أكثر سيحصلوا على ثلاثة آلاف شيكل.وأضاف أن المتزوجين دون أن يكون لديهم أطفال، أو الأشخاص للذين لم يتزوجوا بعد، فسيحصلون على 750 شيكل.