زعماء الاتحاد الأوروبي يختتمون اليوم الثاني من قمتهم

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن زعماء دول الاتحاد اختتموا اليوم الثاني من مفاوضاتهم بشأن خطة لضخ مئات المليارات من اليورو في اقتصادات بلدانهم التي تعرضت لأزمة حادة بسبب جائحة كورونا.وتابع المتحدث أن المفاوضات ستُستأنف، غدا الأحد، في ظل صعوبة التوصل لاتفاق.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.