«التخطيط»: تنفيذ 294 مشروعًا تنمويًا بالقليوبية بتكلفة 10.7 مليار جنيه

كشفت أحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 294 مشروعًا تنمويًا بمحافظة القليوبية بتكلفة قدرها 10.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، بزيادة بلغت نسبتها 35% عن العام السابق عليه.وأشار التقرير، إلى توجيه 8 مليارات جنيه لتطوير خدمات الإسكان والعشوائيات بمحافظة القليوبية خلال العام المالي المنتهى 2019-2020، موزعة بين 5.1 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان، و650 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء، و200 مليون جنيه لمحطة محولات الكهرباء، و153 مليون جنيه وحدات صحية.ورصد التقرير، 531.4 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والبنية التحتية، ما بين 73.7 مليون جنيه لصرف الطرق، و47 مليون جنيه كباري وأنفاق، و41.8 مليون جنيه مشروعات الأمن والإطفاء والمرور، و22.6 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.