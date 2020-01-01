فتاة تحول الحوائط إلى لوحات فنية (صور)

تجلت موهبتها في الرسم منذ بلوغها الـ7 سنوات، وتشبثت بحلمها والتحقت بكلية الفنون التطبيقية، واستغلت فترة الحظر وتمكنت من تحويل الجدران إلى لوحات من رسومات وأمثال شعبية وأقوال مأثورة، وقامت برسم مجسمات ثلاثية الأبعاد للمشاهير والمناظر الطبيعية.اعتادت آية رمضان، ذات الـ26 عاما، على التردد باستمرار على القصر الثقافي للإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، وسعت وراء شغفها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، قسم فنون جرافيك.تروي "آية"، أنها بعدما قررت خلال ساعات الحظر أن تجمل شوارع القاهرة بالرسم على الحوائط، واجهها العديد من الصعوبات لطبيعة عملها كبنت، ولكن تلك الصعوبات جعلت منها حافزا للاستمرار في الرسم بدعم من أهلها وأصدقائها، وبالرغم من دراستها الجرافيك ديزاين إلا أنها شغفها هو الرسم اليدوي، ولكن الجرافيك ديزاين ساعدها علي التخيل.تقول آية: "هدفي أحسن الحالة المزاجية للناس وخاصة أغلب الناس جالهم اكتئاب خلال فترة الحظر"، ووجدت زملاءها قاموا بدعمها ومساندتها في تحسين الحالة المزاجية للمواطنين بالرسم، ونفذوا العديد من التصميمات المبهجة على حوائط الشوارع والحدائق والمحلات، متمنيا أن تصبح لها بصمة في عالم الفن وجاليري خاص بها يضم أعمالها الفنية من لوحات وقطع من المشغولات الفنية.