صندوق النقد: مصر تحركت بسرعة لحماية الاقتصاد بعد أزمة كورونا

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعاملت بسرعة مع أزمة كورونا لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد.وقالت، في حوار أجرته مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أذاعت مقتطفات منه ويعرض كاملًا غدا: "مصر تستخدم تمويل صندوق النقد بمنتهى الحكمة، والصندوق لديه اتفاق مع مصر بقيمة 5.2 مليارات دولار وفق آلية الاستعداد الائتماني".ووصفت السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي بالملائمة قائلة: "البنك المركزي المصري طبق سياسات نقدية ملائمة لمواجهة أزمة كورونا، ومجموعة العشرين قدمت رعاية للدول الأكثر فقرا"، مشيرة إلى أن نحو أكثر من 40 دولة منحت فرصة لتعليق فوائد ديونها، كاشفة أن صندوق النقد والبنك الدوليين طالبوا بتعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرا.