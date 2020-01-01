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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

التضامن: البحيرة هي الأكثر حظًا في الاستفادة من «حياة كريمة»

السبت 18/يوليه/2020 - 11:19 م
الدكتور خالد عبدالفتاح،
الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن
الشيماء زيدان
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قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة في محافظة البحيرة تختتم عامها الأول كمرحلة أولى نستهدف خلالها، موضحًا أن البحيرة من المحافظات المحظوظة في الوجه البحري، لأنها ممثلة باستهداف 8 قرى في خطة برنامج "حياة كريمة" للمرحلة الأولى، و17 قريبة مستهدفة كمرحلة ثانية."

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية يتوليان المكون الخاص بتطوير البنية التحتية ومشروعات الخطة الاستثمارية، لذلك هاتان الوزارتان تستحودان على الجانب الأكبر من تمويل المبادرة.

وأشار إلى أن وزارة التضامن تختص في مبادرة "حياة كريمة" باستهداف السكان داخل القرى الأكثر احتياجًا، لذلك توجه جهودها للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين خصائص السكان في الصحة والتعليم والعمل.

وأفاد بأن قرى محافظة البحيرة الثمانية استحوذت على ما يزيد علي ربع مليار، من ضمنهم 10 ملايين جنيه خاصة بوزارة التضامن موجهة لهذه القرى، موضحًا أن تدخلات الوزارة تتركز في تأهيل المنازل وربطها بخطوط الخدمات العامة من مياه شرب وصرف صحي، حيث تم خدمة أكثر من 150 منزلا."

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