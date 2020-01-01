الوطنية للانتخابات: استبعاد أي مرشح مخالف والهيئة لا تجامل أحدًا

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن استبعاد أي مرشح مخالف أمر وارد، فالهيئة لا تجامل أحدًا، مضيفا: "ليس هناك ما يمنع من إعلان اللجان العامة عن حصر الأعداد، وليس إعلان النتيجة".وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON"، أنه عقب إعلان النتيجة يكون فوز مرشح بعينه، والأخير بعدها يتجه إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات، وأي طعن يكون أمام محكمة النقض المصرية.وذكر أن قرار النقض يكون ملزما فيما بعد، ونحن ملتزمين بتنفيذ أحكام القضاء، وأن قرارات الهيئة العادية فيغير أمور النتيجة، الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.ولفت رئيس الهيئة الوطنية، إلى أن العدد المقرر للمرأة بمجلس الشيوخ هو 10% من مقاعد مجلس الشورى، وأن يكون نصيب المرأة فى القائمة المكونة من 15 فردا 3 مقاعد، والقائمة 35 فردا 7 مقاعد.وشدد على ضرورة توخي وسائل الإعلام الحذر فى الأخبار التى تختص الهيئة، وأن اللجنة هى المسئولة عن الإعلان النتيجة بالكامل.ووجه رسالة للناخبين، قائلا: "انزلوا صوتكم هيوصل، فهناك قاض على كل لجنة، ومتابعة مستمرة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، ووجود نواب عن المرشحين داخل اللجان، كما أن فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين".وذكر أنه بعد ظهور النتيجة يتم الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يخص قرارات الهيئة يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بكل محافظة.