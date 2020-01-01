رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الوطنية للانتخابات: استبعاد أي مرشح مخالف والهيئة لا تجامل أحدًا

السبت 18/يوليه/2020 - 11:14 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن استبعاد أي مرشح مخالف أمر وارد، فالهيئة لا تجامل أحدًا، مضيفا: "ليس هناك ما يمنع من إعلان اللجان العامة عن حصر الأعداد، وليس إعلان النتيجة".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON"، أنه عقب إعلان النتيجة يكون فوز مرشح بعينه، والأخير بعدها يتجه إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات، وأي طعن يكون أمام محكمة النقض المصرية.

وذكر أن قرار النقض يكون ملزما فيما بعد، ونحن ملتزمين بتنفيذ أحكام القضاء، وأن قرارات الهيئة العادية فيغير أمور النتيجة، الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية، إلى أن العدد المقرر للمرأة بمجلس الشيوخ هو 10% من مقاعد مجلس الشورى، وأن يكون نصيب المرأة فى القائمة المكونة من 15 فردا 3 مقاعد، والقائمة 35 فردا 7 مقاعد.

وشدد على ضرورة توخي وسائل الإعلام الحذر فى الأخبار التى تختص الهيئة، وأن اللجنة هى المسئولة عن الإعلان النتيجة بالكامل.

ووجه رسالة للناخبين، قائلا: "انزلوا صوتكم هيوصل، فهناك قاض على كل لجنة، ومتابعة مستمرة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، ووجود نواب عن المرشحين داخل اللجان، كما أن فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين".

وذكر أنه بعد ظهور النتيجة يتم الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يخص قرارات الهيئة يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بكل محافظة.

موضوعات متعلقة

الأنبا مكاريوس يجرد القمص رويس عزيز من الكهنوت

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

انخفاض قياسي.. الصحة: 63 وفاة و698 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة زيادة 16 قرشًا رسوم على خطوط المحمول

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020

اختبار كورونا المنزلي يثير جدلًا حول فاعلية الكشف عن الوباء

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

شلبية: الحضارة البشرية ستكون في الفضاء والعالم يتسارع من أجل امتلاكه

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام فى أدب الطفل

عرض فيلم «الجريمة والغموض في دفئ الليل» أونلاين.. الثلاثاء

حدوتة مصرية من الأوبرا لشاشة القناة الثانية