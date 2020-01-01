نتنياهو يقيل رئيس لجنة مكافحة كورونا

قال مصدر في مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إن الأخير قرر إقالة يفعات شاشا بيتون رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأضاف المصدر الإسرائيلي: "إجراءات إقالة رئيس لجنة كورونا تستغرق عدة أيام بسبب عدم التصرف بمسئولية تجاه مكافحة الجائحة"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكد أن رفض رئيس لجنة كورونا للالتزام بأقنعة الوجه ومنع تشغيل التكييفات، يشجع الإسرائيليين على عدم اتباع تعليمات وزارة الصحة، ما يكلف حياة كثير من المواطنين.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تسجيل 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 49204، و400 حالة وفاة.