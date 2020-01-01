خبير: اهتمام السيسي بمجال الزراعة أدى لتغيير مساحات الأراضي الخضراء

قال المهندس محمد عبدالفتاح، الخبير الزراعي، إن موسم البطاطس هذا العام كان صعبًا، بسبب دخول كمية كبيرة جدًا من بذور البطاطس بشكل يفوق احتياجات مصر، لافتًا إلى أن احتياجات مصر تصل لـ100 طن تقاوي بطاطس.وتابع "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن مساحة الأرض الزراعية في مصر تغيرت تمامًا خلال آخر 5 سنوات، وهذا بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مجال الزراعة، لافتًا إلى أن جمعية مصدري البطاطس في مصر عليها أن تتكاتف لتصدير كميات البطاطس غير العادية إلى الخارج.ولفت إلى أن الدول العربية والأوروبية تستورد البطاطس المصرية، بسبب جودتها الكبيرة عن نظيرتها الأوروبية، ولا بد من تنظيم تصدير البطاطس قبل بداية موسم الإنتاج.وأشار إلى أن طن تقاوي البطاطس ينتج حتى 25 طنًا، وعلى المزارعين الاهتمام بالأنواع الجديدة المستوردة من التقاوي.