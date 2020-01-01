شلبية: الحضارة البشرية ستكون في الفضاء والعالم يتسارع من أجل امتلاكه

قال عالم الفضاء الدكتور أسامة شلبيّة، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة القاهرة، إن الفضاء هو مستقبل الإنسان، والحضارة البشرية القادمة ستكون هناك، موضحًا أن أكثر من 60 دولة تتسارع على امتلاك الفضاء نظرًا لأهميته، مؤكدًا أن مصر تعطى اهتمامًا كبيرًا لدراسات الفضاء الآن.أضاف شلبية، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن كوكب المريخ أقرب الكواكب بعد الأرض لوجود حياة، لافتًا إلى أنه لا صحة لوجود أى مبانى على المريخ، لكن هناك آثارا ووديان وغازات.وتابع: أنه ربما كانت هناك حياة موجودة من قبل على سطح كوكب المريخ، لكننا لم نتوصل إلى حقيقة فى هذا الشأن، ونحاول، الآن، دراسة الحالة المناخية للكوكب لتفادي التغيرات المناخية على كوكب الأرض.وواصل مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة القاهرة أن الفرق بين الأرض والكواكب الأخرى هي الجاذبية وهو التحدى الذى يواجه رواد الفضاء حتى الآن، فالأكل الذي كان يتناوله تغيّر، كذلك أصبحوا يقومون ببعض التمرينات الرياضية من أجل التأقلم على طبيعة الحياة بدون جاذبية، كذلك أصبح هناك علم جديد اسمه طب الفضاء.