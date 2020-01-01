عالم فضاء: مصر تعد مشروعًا كبيرًا لإطلاق رائد فضاء قريبًا

قال الدكتور أسامة شلبيّة، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة القاهرة، إن وجود كائنات فضائية ليس له وجود علمي والأبحاث العلمية لم تتوصل لوجود كائنات أو مراكب فضائية أو أطباق طائرة، وكلها خيال علمى، لكن ربما يتم التوصل لوجود كائنات فضائية فى المستقبل.وأضاف شلبية، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن وكالة الفضاء المصرية تعد مشروعًا كبيرًا لإطلاق رائد فضاء مصرى فى القريب العاجل، لافتًا إلى أن الاستثمارات في الفضاء "مجنونة" وينفق عليها بالمليارات، موضحا أن الإمارات تستعد لإطلاق مسبار الأمل يوم 20 يوليو الحالى.