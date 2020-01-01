رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج عادل الأعصر: محظوظ بالعمل مع فاتن حمامة

السبت 18/يوليه/2020 - 11:03 م
فاتن حمامة
فاتن حمامة
ايهاب مصطفى
طباعة
قال المخرج الكبير عادل الأعصر، إنه درس الإخراج فى معهد السينما، وكان يدرس له المخرج الكبير صلاح أبوسيف، والفنان القدير محمود مرسى، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره الفنى كمنتج ومخرج حتى يستطيع دخول عالم الإخراج، موضحا أن "أبوسيف" كان يدرس الإخراج بطرق متطورة للغاية.

وأضاف "الأعصر"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن نجاح أعماله أحدث نقلة فى مشواره، معتبرا مشواره مثل صعود السلم، وكل عمل يصعد من خلاله درجة، وكل عمل لا بد أن يكون أفضل من الذى سبقه.

وأكد المخرج الكبير عادل الأعصر: "بعتبر فيلم بوابة إبليس مع النجمة مديحة كامل نقلة كبيرة فى مشوارى الفنى، وكان تحدى صعب بالنسبة ليا"، واستطرد: "بعتبر نفسى محظوظ للعمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى مسلسل وجه القمر، لأنها من أبسط الفنانين فى التعامل".

واختتم "الأعصر": "أستعد لتقديم عمل درامى خلال الفترة المقبلة، يدور فى إطار تشويقى، تم الانتهاء من كتابته".

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

ضحية نشر زوجها صورها عارية: «هددني إنه هيبعتها لمديري في الشغل»

متحدث الخارجية: تركيا تغامر بمقدرات شعبها وتورطه في أزمات مع العرب

الأنبا مكاريوس يجرد القمص رويس عزيز من الكهنوت

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020

اختبار كورونا المنزلي يثير جدلًا حول فاعلية الكشف عن الوباء

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام فى أدب الطفل

عرض فيلم «الجريمة والغموض في دفئ الليل» أونلاين.. الثلاثاء

حدوتة مصرية من الأوبرا لشاشة القناة الثانية

مكتبة الإسكندرية تعلن عن استقبال الباحثين أول أغسطس