المخرج عادل الأعصر: محظوظ بالعمل مع فاتن حمامة

قال المخرج الكبير عادل الأعصر، إنه درس الإخراج فى معهد السينما، وكان يدرس له المخرج الكبير صلاح أبوسيف، والفنان القدير محمود مرسى، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره الفنى كمنتج ومخرج حتى يستطيع دخول عالم الإخراج، موضحا أن "أبوسيف" كان يدرس الإخراج بطرق متطورة للغاية.وأضاف "الأعصر"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن نجاح أعماله أحدث نقلة فى مشواره، معتبرا مشواره مثل صعود السلم، وكل عمل يصعد من خلاله درجة، وكل عمل لا بد أن يكون أفضل من الذى سبقه.وأكد المخرج الكبير عادل الأعصر: "بعتبر فيلم بوابة إبليس مع النجمة مديحة كامل نقلة كبيرة فى مشوارى الفنى، وكان تحدى صعب بالنسبة ليا"، واستطرد: "بعتبر نفسى محظوظ للعمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى مسلسل وجه القمر، لأنها من أبسط الفنانين فى التعامل".واختتم "الأعصر": "أستعد لتقديم عمل درامى خلال الفترة المقبلة، يدور فى إطار تشويقى، تم الانتهاء من كتابته".