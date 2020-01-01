ماكرون: نعمل مع إيطاليا وألمانيا لوقف التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه يتشارك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إيطاليا، جوسيبي كونتي، مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات في ليبيا.وقال ماكرون، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إنهم يعملون معا من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، مضيفا: "هدفنا أمن واستقرار الوطن".ونشر ماكرون، بيانا مشتركا صادرا عن المسئولين الثلاثة، مشيرا إلى أنهم التقوا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا.وأضاف: "إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد، وتزايد خطر التصعيد الإقليمي، لذلك ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد".كما دعا البيان المشترك جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنهم مصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية إيريني في البحر المتوسط من أجل منع أي تصعيد على الأرض.وأوضح البيان: "نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو، ونتطلع إلى الاقتراحات التي قدمها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية.. ستفعل السياسة الأمنية لهذه الغاية".وأكد البيان المشترك للدول الثلاث على دعم جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5، مشيرا إلى أنه في هذه اللحظة الحاسمة فإنهم يشجعون الأمم المتحدة أيضا على استكشاف جميع الخيارات للحد من التوترات، بما في ذلك تلك المتعلقة بفك الارتباط بين القوات على نطاق واسع، بل وحتى نزع السلاح المحتمل في مناطق معينة.وشدد البيان على ضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا بسرعة، داعيا جميع الأطراف الليبية والدولية بأن التسوية السياسية للأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة كليًا وقائمة على نتائج مؤتمر برلين، مذكرا بضرورة رفع الحصار النفطي بسرعة وضمان توزيع عادل وشفاف لإيرادات النفط لصالح جميع الليبيين.