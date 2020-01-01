مشايخ ليبيا: السيسي أعطانا أملًا كبيرًا

قال الشيخ عطية العشيبي، عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت طيبة وصادقة، وكان فيها أمل كبير للشعب الليبي.وأضاف «العشيبي»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن أصحاب النفوس المريضة الذين يسعون إلى المناصب وجمع المال هم من أوصلوا ليبيا إلى هذا الوضع بأن تكون مستباحة للطامعين.وأكمل: «المستعمر التركي لم يترك لنا من قبل غير الجهل والمرض والفقر، وحديثًا جلبوا لنا مرتزقة من سوريا لقتلنا وتدمير بيوتنا ومزارعنا واقتصادنا من أجل فقط الحصول على المال».وواصل: «الجيش الليبي هو وحدة الوطن وهو أملنا الآن، ولا بد من قيام الدولة التي نسعى إلى تكوينها، فنحن لسنا دعاة تقسيم، بل نسعى للوحدة».وتابع: «الموجودون في طرابلس ليس سلطة معترف بها قانونًا، بل هم ميليشيات استعانوا بإرهابيين من سوريا وتركيا»، مؤكدًا أن تركيا لها مطامع كبيرة في ليبيا بحرًا وبرًا وجوًا، لأن موقع ليبيا مميز جغرافيًا، فضلًا عن امتلاكها الكثير من الخيرات.