لماذا لا تعقد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا؟.. رئيس الهيئة الوطنية يجيب

أجاب المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن سؤال الإعلامي خالد أبو بكر، لماذا لا تعقد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا؟، قائلا إن الدوائر الانتخابية مختلفة للشيوخ عن النواب، ولتلافي الأخطاء والطعون، ومن أجل عملية سليمة فإن الأفضل عدم إجراء الانتخابات للمجلسين مع بعض.وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الهيئة مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة، وأن محركها الوحيد هو أداء مهامها والمطلوب منها على أكمل وجه وفقا لصحيح الدستور والقانون.وأكد أن هناك مساحة من الوقت الكافي حول مراحل الانتخابات، وأن قرار مجلس الشيوخ لم يكن متسرعا أو مفاجئا، وأنه لم يكن يصح تأجيلها لأنه يعقبها مجلس نواب مباشر.ونوه إلى أن هناك تعقيم للجان قبل فتح الأبواب، ثم تعقيم مرة أخرى عقب انتهاء يوم التصويت، وأن ارتداء الكمامة سيكون إجباريا، وتوزيع الجوانتيات، مضيفًا أن انتخابات الشيوخ ستجرى على مرحلة واحدة وخلال يوم واحد.وأشار إلى أنه وجه بتكليف الجهاز التنفيذي، لبحث تجارب دول العالم التي قامت بإجراء انتخابات في ظل كورونا، مثل كوريا الجنوبية وغيرها، وتم الانتهاء على عقد الانتخابات، وفق معايير وضوابط ستتم بكل صرامة.وأكد أن تكلفة العملية الانتخابية لم تحدد بعد، وذلك لوجود دراسة بأشياء أخرى، سيتم إضافتها على الميزانية، بخلاف شراء الكمامات والمعقمات، لضمان صحة الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية.ولفت إلى أنه هناك تنسيق كامل مع وزارة الخارجية سواء أيام الانتخابات وغيرها، من أجل التعامل مع المنظمات التي تتقدم بطلبات للتعامل مع الهيئة، وتكون وزارة الخارجية طرفا فيها، كما يتم التنسيق لإجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.