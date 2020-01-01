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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس وفدًا لتهنئة مدير الأمن الجديد (صور)

السبت 18/يوليه/2020 - 10:53 م
وفد تهنئة مدير الأمن
وفد تهنئة مدير الأمن الجديد
بورسعيد:شيماء رشاد
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ترأس اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفدا من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى مقر مديرية الأمن، لتهنئة اللواء ناصر حريز، حكمدار المحافظة الأسبق، بصدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعيينه مديرا لأمن بورسعيد، خلفًا للواء هشام خطاب الذي تولى منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة.

وتمنى محافظ بورسعيد لمدير الأمن الجديد، خلال لقائه معه، التوفيق والنجاح في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات، مشيدا بتضحيات وجهود رجال الشرطة على أرض بورسعيد لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكذلك تأمين الكيانات والمشروعات الصناعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية غير المسبوقة على أرضها.

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