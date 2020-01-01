القصبي ينفي تحديد موعد لانتخابات «الطرق الصوفية»

كذّبت المشيخة العامة للطرق الصوفية صحة ما نشر حول تحديد موعد انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية وإجرائها خلال منتصف أغسطس المقبل، والتي كان مقررًا عقدها منتصف العام الجاري، إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل موعدها.وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن ما نشر حول تحديد موعد انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية كلام غير صحيح بالمرة، حيث إنه لم يتم، حتى الآن، تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات، وذلك التزامًا بقرارات مجلس الوزراء بشأن عدم إقامة أى تجمعات أو تكدسات حتى انتهاء وباء كورونا.وأضاف القصبي، لـ«الدستور»، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية مؤسسة دينية كبيرة، ولها نظام خاص يحكمها، وأي قرار خاص بالإعلان عن موعد الانتخابات سيكون بشكل رسمي، لأن موعد الانتخابات ليس أمرًا سريًا، حتى لا يتم الإفصاح عنه، لكن الأمر يتعلق باحترام قرارات الدولة ومؤسساتها المختلفة.