كندة علوش تعتذر لجمهورها

اعتذرت الفنانة السورية كندة علوش، لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، بسبب تغريدة قامت بنشرها صباح اليوم السبت.وقالت كندة علوش، في تغريدتها: "بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتمًا لم أكن اقصدها".وكانت كندة علوش، قد عبرت عن غضبها من تصدر أخبار القبض على فتاة التيك توك، وذلك وسط حذف اسم فلسطين من على خرائط جوجل.