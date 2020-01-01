مشايخ ليبيا: الاستعمار التركي هو الأحقر مثلما حكى أجدادنا

قال الشيخ رحيم الجبيلي عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، إن مصر دولة شقيقة وامتداد تاريخي للشعب الليبي، معربًا عن خوفه من الخطر التركي على ليبيا وتكرار احتلالها مرة أخرى.وأضاف «الجبيلي» خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن ملامح الخطورة على ليبيا تكمن في وجود الخونة والإخوان في الغرب الليبي بطرابلس الذين جلبوا الاستعمار التركي لليبيا مرة أخرى بعدما هزموهم منذ 400 عام مضت.وأوضح أن الخطر يدخل إلى المنطقة الشرقية وبرقة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من مصر، مشيرًا إلى أن الأتراك إذا دخلوا «برقة» فكأنهم دخلوا إلى مصر، لذلك أعطينا الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضًا للدفاع عن ليبيا وأرضها.وواصل: «قدومنا لمصر تأكيدا لقرار مجلس النواب بتفويض الرئيس السيسي للدفاع عن ليبيا وأرضها، خاصة أن مصر ليس عندها مطامع، بل هي قلب العروبة النابض، والدول العربية كلها تعتبر في أمانة مصر».وأفاد بأن هدف تركيا الاستيلاء على نفط الليبيين لدعم الإرهاب، متابعًا: «الاستعمار التركي هو أحقر الاستعمارات مثلما حكى لنا أجدادنا».