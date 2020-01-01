رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مشايخ ليبيا: الاستعمار التركي هو الأحقر مثلما حكى أجدادنا

السبت 18/يوليه/2020 - 10:36 م
الاستعمار التركي
الاستعمار التركي ليبيا
الشيماء زيدان
طباعة
قال الشيخ رحيم الجبيلي عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، إن مصر دولة شقيقة وامتداد تاريخي للشعب الليبي، معربًا عن خوفه من الخطر التركي على ليبيا وتكرار احتلالها مرة أخرى.

وأضاف «الجبيلي» خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن ملامح الخطورة على ليبيا تكمن في وجود الخونة والإخوان في الغرب الليبي بطرابلس الذين جلبوا الاستعمار التركي لليبيا مرة أخرى بعدما هزموهم منذ 400 عام مضت.

وأوضح أن الخطر يدخل إلى المنطقة الشرقية وبرقة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من مصر، مشيرًا إلى أن الأتراك إذا دخلوا «برقة» فكأنهم دخلوا إلى مصر، لذلك أعطينا الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضًا للدفاع عن ليبيا وأرضها.

وواصل: «قدومنا لمصر تأكيدا لقرار مجلس النواب بتفويض الرئيس السيسي للدفاع عن ليبيا وأرضها، خاصة أن مصر ليس عندها مطامع، بل هي قلب العروبة النابض، والدول العربية كلها تعتبر في أمانة مصر».

وأفاد بأن هدف تركيا الاستيلاء على نفط الليبيين لدعم الإرهاب، متابعًا: «الاستعمار التركي هو أحقر الاستعمارات مثلما حكى لنا أجدادنا».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

حقيقة زيادة 16 قرشًا رسوم على خطوط المحمول

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020

اختبار كورونا المنزلي يثير جدلًا حول فاعلية الكشف عن الوباء

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

شلبية: الحضارة البشرية ستكون في الفضاء والعالم يتسارع من أجل امتلاكه

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام فى أدب الطفل

عرض فيلم «الجريمة والغموض في دفئ الليل» أونلاين.. الثلاثاء

حدوتة مصرية من الأوبرا لشاشة القناة الثانية