الصحة: حجزنا 30 مليون جرعة من اللقاح البريطاني لكورونا

أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن مصر تفاوضت مع الدول التي ستنتج لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنه تم حجز 30 مليون جرعة من اللقاح الإنجليزي.وأشارت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مصر تقدمت بأوراقها إلى منظمة الصحة العالمية لإنتاج اللقاح في مصر.وأضافت: "المنظمة طلبت دولة أو دولتين في كل قارة عندها قدرة على الإنتاج، لإنتاج اللقاح وتوزيعه"، مشيرة إلى أنه تتم مراجعة خطوط إنتاج المصل واللقاح مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، لتدريب الناس على تصنيع اللقاحات.وأردفت: "لو دولة لما تتعافى من فيروس كورونا ممكن تعيده للعالم كله تاني، لذا من مصلحة العالم أن يشارك علاجه".