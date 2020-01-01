«صحة القومي للمرأة» تناقش جهودها خلال 4 سنوات

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس، بمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، عبر الفيديو كونفرانس.ناقش الاجتماع أهمية توثيق عمل اللجنة منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن وما تم تقديمه من رعاية صحية لسيدات حى الأسمرات وقوافل طبية وندوات فى مجالات صحة المرأة، ودور اللجنة في التوعية بفيروس كورونا المستجد وكيفية التعايش ما بعد الجائحة ومعالجة الآثار النفسية الناتجة عنها، واقتراح إعداد كتيب موجه للأطباء؛ للتوعية بقضية ختان الإناث وقواعد وآداب المهنة بعدم جواز تطبيب الختان.وتم الإشارة إلى التعاون مع لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، حيث تم تنظيم ندوة أونلاين بهدف توعية ذوي الإعاقة بكيفية مواجهة فيروس كورونا.كما تم التأكيد على أهمية تقديم محاضرات وورش عمل أونلاين لطالبات المدارس والجامعات والمعاهد؛ للتثقيف بقضايا المرأة؛ لتقديم الدعم النفسي والصحي، من خلال تفعيل مبادرة "دايما معاكي".