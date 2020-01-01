السبكي يتفقد اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، منذ قليل، جولة تفقدية على عدد المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر، لمتابعة اللمسات الختامية قبيل انطلاق العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد مرور عام كامل على بدء التجربة ونجاحها في محافظة بورسعيد، رافقه في الجولة الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور بكري عبدالستار.وكانت محافظة الأقصر قد شهدت خلال الفترة الماضية تجهيز 7 مستشفيات بمحافظة الأقصر فى إطار المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، وهي:- "مستشفى الأقصر الدولى - مستشفى الأقصر العام - مستشفى إسنا - مستشفى أرمنت - مستشفى العديسات – مستشفى البياضية- مستشفى حميات الأقصر"، بالإضافة إلى 9 وحدات ومراكز صحية وهى "القرايا – العضايمة – الكيمان - النجوع بحرى - توماس 3 - القرية - الحلة - زرنيخ – المعلا".كما نظمت مديرية الصحية العديد من الفعاليات المرتبطة بالمنظومة الجديدة، حيث تم إطلاق أتوبيس التأمين الصحى الشامل لتوعية المواطنين وتسجيل ملفاتهم ضمن المشروع الجديد، لتسجيل بيانات أهالى المدينة ضمن المنظومة الصحية الجديدة.