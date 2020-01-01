مظاهرتان ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية في إدارة أزمة كورونا

انطلقت مساء اليوم السبت مظاهرتان غاضبتان مناهضتان للحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو احتجاجًا على إدارة أزمة كورونا وتداعيات الأزمة الاقتصادية في إسرائيل.وتظاهر حوالي 4000 إسرائيلي، في حديقة تشارلز كلور في مدينة تل أبيب احتجاجاً على أوضاعهم الاقتصادية، وحشدت الشرطة المئات من عناصرها في منطقة المظاهرة، وكانت قد دعت الشرطة المتظاهرين إلى الالتزام بشروط الاحتجاج التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وشارك في المظاهرة عدد من المنظمات المستقلة وأصحاب الأعمال والشخصيات الثقافية وأصحاب المطاعم.وفي الوقت نفسه، تظاهر حوالي 1500 إسرائيلي في مدينة القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع بلفور، وأغلق المتظاهرون تقاطعات رئيسية في المدينة وساروا باتجاه مدخل المدينة وسط حضور كثيف لعناصر الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.