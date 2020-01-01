خوفاً من العصيان المدني .. نتنياهو يتراجع ويؤجل إغلاق المطاعم حتى يوم الثلاثاء

تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة عن قراره بإغلاق المطاعم، بإستثناء التوصيلات وخدمات "التيك أواي"، من الساعة الخامسة من مساء الجمعة، وأجل تطبيق الحظر المفتوح حتى صباح الثلاثاء، بحسب بيان صادر من مكتبه.وتمت المصادقة على الأمر الحكومي ليلاً وقوبل بمقاومة كبيرة في صفوف أصحاب المطاعم، الذين قالوا إن الخطوة، التي وصفوها بأنها "غير قانونية"، ستتسبب لهم بخسائر هائلة وإهدار للطعام، وأنه لم يتم توفير الوقت الكافي للمصالح التجارية المتضررة لتحضير أنفسها للقيود الجديدة، وهدد الكثيرون بالعصيان المدني وإبقاء مطاعمهم مفتوحة.في استجابة لاحتجاجاتهم على ما يبدو، قرر نتنياهو، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، السماح للمطاعم بالبقاء مفتوحة حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء القادم.يذكر أن قرار إغلاق المطاعم، جاء بسبب تسجيل إسرائيل لرقم قياسي جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وافق وزراء الحكومة ليلة الخميس الماضي على سلسلة من إجراءات الإغلاق الجديدة، لمواجهة تفشي كورونا في إسرائيل.