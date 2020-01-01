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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبير موسى تكشف خطوات سحب الثقة من الغنوشي

السبت 18/يوليه/2020 - 10:14 م
عبير موسى
عبير موسى
أحلام عبدالرحمن
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قالت النائبة عبير موسى، رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، إن هناك حملة في البرلمان التونسي لعزل راشد الغنوشي رئيس البرلمان.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تحديد جلسة لجمع 109 توقيعات من أجل سحب الثقة من الغنوشي.

وأضافت النائبة عبير موسى، رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي: «مرابطون حتى ينعقد المكتب من أجل جمع توقيعات لعزل الغنوشي».

وأكدت أن مجلس النواب الحالي يحتضن الإرهاب ويأوى البؤر العائدة من مناطق النزاع، لافتة إلى أن الغنوشي له علاقات بأنظمة إرهابية.

وأكدت النائبة عبير موسى، أن جماعة الإخوان في تونس تريد أخونة المحكمة الدستورية التونسية من خلال ترشيح أعضائها لرئاستها وعضويتها، مشيرة إلى أن الغنوشي تجاهل كل المطالب وهرب إلى الأمام من مطالب النواب، وأكد أن لديه التزامات مع من عليهم شبهات إرهابية لكي ينفذ مخططه الظلامي المتطرف.

وتابعت: أنهم يرفضون أن تكون تونس حديقة خلفية لإدارة واحتضان أي عملية عسكرية ضد ليبيا، مؤكدة أنها ترفض التدخلات في الشأن الليبي من قبل الغنوشي.

وشددت على أن التهديد والممارسات العنيفة لن تثنيها عن حمل القضية الوطنية والدفاع عنها ضد أخطبوط العنف والإرهاب والإخوان.

وأوضحت أن هدفها أن تكون الحكومة التونسية خالية من تنظيم الإخوان الإرهابي المتطرف، لافتة إلى أن الغنوشي خطر على الأمن القومي التونسي، وخرج عن البروتوكول المتعارف عليه وحاد عن مهام منصبه عندما التقى بأردوغان.

وأشارت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، إلى أن المرأة لها دور في إحلال السلم والأمن في العالم ويجب أن تكون المرأة العربية في موضع القيادة لتتمكن من الدفاع عن بلدها، مؤكدة أن القضايا التي أقامها راشد الغنوشي ضدها ستفتح الكثير من الاتهامات ضده، موجهة التحية للمرأة المصرية والعربية لدعمها لمواقفها المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين.

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