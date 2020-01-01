75 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2775 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6328 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.