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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الخارجية: تركيا تغامر بمقدرات شعبها وتورطه في أزمات مع العرب

السبت 18/يوليه/2020 - 09:33 م
سامح شكري
سامح شكري
الشيماء زيدان
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قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، في نشرة إخبارية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن التدخلات التركية تفتقر لأي سند شرعي وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا.

وأعرب عن دهشته من تصريحات بعض المسئولين الأتراك مؤخرًا المتسائلين عن مدى وجود شرعية مطالب جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحًا أنهم يشيرون إلى لقاء الرئيس السيسي، بمشايخ القبائل الليبية.

وأشار إلى أن الحكومة التركية تغامر بمقدرات الشعب التركي، وتورطه في أزمات داخل الدول العربية، ونزاعات تبعد آلاف الكيلو مترات عن أراضيها، وحجتها أنها تسعى لتوفير موارد للشعب التركي من وراء ذلك.

وواصل: "مصر تسعى للتوصل إلى تسوية في ليبيا وحل سلمي يضمن سلامة أراضيها ووحدتها، وهذا هو مبتغى الدولة المصرية في هذه الأزمة."

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