تعيين اللواء مؤمن سعيد وكيلًا للإدارة العامة لمرور القاهرة

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارا بترقية اللواء مؤمن سعيد ليتولى منصب وكيل الإدارة العامة للمرور، وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام ٢٠٢٠.يذكر أن اللواء مؤمن سعيد تولى عدة مناصب، من بينها مدير مكتب مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، ومدير مكتب مدير أمن القليوبية، ثم نائب مدير المرور لقطاع شرق القاهرةوكان وزير الداخلية قد صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام ٢٠٢٠ فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.