موريتانيا: 103 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 5813 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 103 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الوزارة، اليوم السبت - أنه وبعد إجراء 800 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية تأكدت إصابة 103 أشخاص بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في موريتانيا منذ الرابع عشر مارس الماضي إلى 5 آلاف و813 شخصا.وأضافت الصحة الموريتانية، أنه تم شفاء 126 شخصا، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الوباء إلى 3 آلاف 279 مصابا في حين يواصل 2381 مصابا علاجهم في المستشفيات، وبلغ إجمالي الوفيات 153 شخصا.