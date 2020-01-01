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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: 103 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 5813 حالة

السبت 18/يوليه/2020 - 09:18 م
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 103 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الوزارة، اليوم السبت - أنه وبعد إجراء 800 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية تأكدت إصابة 103 أشخاص بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في موريتانيا منذ الرابع عشر مارس الماضي إلى 5 آلاف و813 شخصا.

وأضافت الصحة الموريتانية، أنه تم شفاء 126 شخصا، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الوباء إلى 3 آلاف 279 مصابا في حين يواصل 2381 مصابا علاجهم في المستشفيات، وبلغ إجمالي الوفيات 153 شخصا.

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