رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب الرئيس الأمريكي ورئيسة النواب ينعيان رفيق درب لوثر كينج

السبت 18/يوليه/2020 - 09:17 م
مايك بنس
مايك بنس
أ ش أ
طباعة
نعت شخصيات أمريكية بارزة في العمل السياسي، السبت، عضو مجلس النواب الأمريكي (عن الحزب الديمقراطي)، جون لويس، الذي يعتبر من أهم رموز حركة الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، ورفيق درب الزعيم الراحل مارتن لوثر كيج.

ومن بين الشخصيات التي نعت لويس: نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وجو بايدن، المرشح المفترض للحزب الديمقراطى الأمريكى فى انتخابات الرئاسة.

وذكر بنس، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بينما سٌيذكر جون لويس عن جدارة كرمز من رموز حركة الحقوق المدنية، فهو بالنسبة لي كان زميلًا وصديقًا أيضًا"، حسبما أوردت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني.

يُذكر أن النائب الأمريكي المرموق، توفى بسرطان البنكرياس عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد عقود من الدفاع عن الحقوق المدنية ومكافحة العنصرية.

وعلى مدار أكثر من نصف قرن، وقف جون لويس في وجه التمييز العنصري ليحفر اسمه في التاريخ ويرسم لنفسه مسيرة حافلة، خاض خلالها حربا ضد قوانين الفصل العنصري، ما عرّضه للاعتداء والقتل أكثر من مرة.

كما قاد عدة مشروعات لقوانين متعلقة باستخدام الأسلحة في الولايات المتحدة، وأخرى تصب في صالح تحسين خدمات الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود ومنع الحكومة من التعرض لمعُوناتهم. حين وصل إلى الكونجرس.

موضوعات متعلقة

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمري» و«عاش اللي قال» و«بلادي»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

نجم الساعة

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمري» و«عاش اللي قال» و«بلادي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

بيع لوحة مقابل أكثر من مليونى يورو لفنان ألمانى

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام في أدب الطفل

عرض فيلم «الجريمة والغموض في دفئ الليل» أونلاين.. الثلاثاء

حدوتة مصرية من الأوبرا لشاشة القناة الثانية

مكتبة الإسكندرية تعلن عن استقبال الباحثين أول أغسطس