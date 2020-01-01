في أول ظهور بعد الوعكة الصحية.. مكرم محمد: طموحات أردوغان أكبر من إمكانياته

طمأن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجمهور على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا دخل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، مؤكدا أنه يتحسن.ووجه مكرم محمد أحمد، رسالة للمصريين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، يطالبهم فيها أن يتكاتفوا ويلتفوا حول قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دفاعًا عن أمن مصر ووحدة ليبيا.وأضاف مكرم: "يجب أن يتكاتفوا ليكونوا جبهة واحدة في وجه العدوان التركي الواضح المُبيت، وأتوقع أن تخيب مخططات أردوغان لأنه يقف عكس التاريخ".وأردف: "أردوغان يدافع عن الإخوان ولا يتمنى السلامة والأمن لمصر، طموحاته ومشاكله أكبر من إمكانياته، وقصته بأكملها محكوم عليها بالفشل.ونوه مكرم، إلى أن العلاقة بين مصر وليبيا تاريخية، ومصر ليس لها مطمع في ليبيا سوى استقرارها وصيانة أمنها، والسيسي كان واضحًا عندما أكد أن أمن ليبيا من أمن مصر.