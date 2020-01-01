هبة طوجي تعيد إحياء أغنية «يمكن أحلى يفل» (فيديو)

أعادت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، إحياء أغنية (يمكن أحلى يفل) بعد 25 سنة من ظهورها لأول مرة في مسرحية (الانقلاب).. حيث فاجأت جمهورها العربي بالأغنية بشكل فيديو كليب.وقررت طوجي روح التجديد في هذه الأغنية الشهيرة التي عرضت في لبنان عام 95، وكتبها غدي ومروان الرحباني، وقرر أسامة الرحباني إعادة توزيعها وتلحينها بشكل موسيقي مغاير تماما عن المعتاد كما تولى مهمة إنتاجها، وظهرت معه طوجي بلون غنائي مختلف، بينما أخرج الكليب نادر موصلي، في ثاني تعاون على التوالي مع هبة بعدما أخرح لها أغنيتها الأخيرة "روح يا قمر"، التي طرحتها الشهر الماضي.وتعيش هبة هذه الفترة انتعاشة فنية غنية بالأعمال الغنائية، حيث أطلقت مؤخرا ثلاث أغاني مصورة، بدأتها بأغنيتها المصرية "طلعت يا محلا نورها"، واتبعتها بتجديد في الشكل الموسيقي عبر أغنية "روح يا قمر" وصولا لأغنية "يمكن أحلى يفل"، وتنشغل حاليا في وضع لمساتها الأخيرة على مشروع أغنية جديدة تكشف عنها خلال الشهر المقبل.من ناحية أخرى، خاضت هبة طوجي أولى تجاربها في عالم الدراما التلفزيونية بمشاركتها في السباق الرمضاني عبر بطولة مسلسل "هوس" برفقة الفنان عابد فهد، وأبدعت بأدائها التمثيلي في شخصيات مركبة وغير معتادة في الدراما بتقديمها دورين مختلفين لشخصيتي "راما ولانا"، في مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية مكون من 11 حلقة فقط، كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما وضع أسامة الرحباني موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي وتأليف نادية الأحمر.