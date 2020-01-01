نشأت الديهي يشيد بحركة تنقلات ضباط الشرطة: انتصار للقيادات الشابة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة لعام 2020 تنتصر للقيادات الشابة، وتنتصر لتغيير الدماء وتدفق دماء جديدة وتصعيد دماء شابة، وتغيير الشكل والمضمون وتغيير الفلسفة الذي يؤدي لتغيير الواقع وتقلد العناصر الشابة.ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، الشكر للقيادات التي غادرت وأدت مهام في ظروف صعبة، مهنئا جميع القيادات التي تم ترقيتها وتصعيدها، وخالص الدعوات لهم بالتوفيق.وأكد أن نجاح المنظومة الأمنية حجر الزاوية لأي نجاحات اقتصادية واجتماعية، والقاسم والأمن والأمان ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها للانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ولفت الديهي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع صباح اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكان هناك ترقب لحركة تنقلات ضباط الشرطة، التي تتم في مثل هذا التوقيت من كل عام وخرجت اليوم بعد اعتمادها من السلطات المعنية.