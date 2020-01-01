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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة لمنتقدي صورها مع البابا: «صدقونى مش فاضيين»

السبت 18/يوليه/2020 - 08:54 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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بعثت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برسالة قائلة: "فى الوقت اللى الدولة بتواجه تحديات على كل جبهة والشعب مؤمن بالله الواحد وبقيادته المخلصة، ألاقى بعض النفوس اللى اتضايقت من صورتى مع قداسة البابا تواضروس الثانى".

وأضافت: "أحب أفكرهم بصورتى فى عام ٢٠١٧ مع بابا الفاتيكان اللى برضه البعض وقتها انزعج من طريقة سلامى له وعايزة أوضح بعض النقاط: أولها أنا وزيرة فى حكومة مصرية، وثانيا أنا أتشرف بطريقة سلامى لرموز الكنيسة".

واستطردت: "أتشرف بإنى وزيرة بتشتغل فى عهد تحترم فيه القيادة المصرية كل مواطنيها رغم التركة الثقيلة اللى ورثتها".

واستكملت: "أتشرف بإنى لما بحضر مقابلة مع الرئيس بيعرفنى بإنى الوزيرة المصرية مش بيعرفنى بطريقة طائفية. كما أتشرف بإنى لما باكلم فضيلة الإمام الأكبر على التليفون بقوله يا أبويا وهو بيقولى يا بنتى العزيزة".

واختتمت رسالتها قائلة: "لو حضراتكم فاضيين إحنا مش فاضيين ورانا شغل كتير، ورانا نحمى بلدنا ورموزنا مش بس من تحديات خارجية إنما كمان نحميهم من فكركم وثقافتكم المتواضعة جدا".

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