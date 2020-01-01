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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشارى تشريعات: القانون الجديد يجرم نشر أي صورة دون موافقة صاحبها

السبت 18/يوليه/2020 - 08:45 م
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الشيماء زيدان
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قال المستشار محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، إن البيانات الشخصية الشاملة (الاسم والتليفون والعنوان والعمر وفصيلة الدم والدخل والصور) كلها بيانات شخصية، مؤكدًا وجود الكثير من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجمع البيانات الشخصية من المواطنين.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "قانون حماية البيانات الشخصية سيجنبنا الكثير من الإعلانات، وشركات الاتصالات لا تسرب أرقام الهواتف، ولكن بيانات المواطنين موجودة بالسوبر ماركت والمحلات والصيدليات.

وتابع: "قانون حماية البيانات الشخصية يجرم نشر أي صورة دون موافقة صاحب الصورة، حيث تصل العقوبة إلى ملايين الجنيهات وتصل إلى الحبس، كما أن نشر صور تحتوي على محتوى إباحي عقوبتها تصل إلى الحبس.

وأكمل: "الاحتفاظ بملفات شخصية دون معرفة صاحبها أو رضاه عن حفظها جريمة كبيرة، وهناك قانونان يجرمان هذا الموضوع، أولهما قانون العقوبات، ومن يسجل دون الإذن يعتبر مجرمًا وإذا نشر التسجيل، فإن العقوبة تصبح أشد أو حتى التهديد به.

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