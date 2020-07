عرض فيلم «الجريمة والغموض في دفئ الليل» أونلاين.. الثلاثاء

يعرض نادي الحرية السينمائي الأسبوعي "أونلاين"، فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء ٢١ يوليو فيلم "In the heat of the night 1967" أو "الجريمة والغموض في دفئ الليل"، من بطولة سيدني بواتييه، ولي غرانت.تدور أحداث الفيلم حول مخبر شرطة أمريكي من أصل أفريقي طلب منه التحقيق في جريمة قتل في بلدة جنوبية معادية للعرق.يسبق عرض الفيلم تقديم من إعداد الناقد محمد كمال مبارك على قناة المركز عبر اليوتيوب.