حدوتة مصرية من الأوبرا لشاشة القناة الثانية

يذاع في التاسعة من مساء اليوم السبت على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري حفل حدوتة مصرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر لكورال أطفال وشباب تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد وقيادة الدكتور محمد عبدالستار وتدريب الدكتورة داليا حسنين.يضم الحفل باقة من الأعمال الغنائية التراثية والوطنية منها الفن، على بلد المحبوب، يا ورد مين يشتريك، امتى الزمان، مضناك، زي الهوا، يا وابور قول لي، النور مكانه فى القلوب، بلد التاريخ، شعر تحية لجيش مصر والشهداء، سلم ع الشهدا، مصر التي في خاطري، الجيل الصاعد، مصر يا أم الدنيا، الله ع المستقبل، مصريتنا، يا أغلى اسم فى الوجود، أنا ابن مصر والوطن الأكبر.