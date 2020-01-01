فرنسا وألمانيا وإيطاليا تهدد بفرض عقوبات على الداعمين للنزاع بليبيا

هددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، السبت، بفرض عقوبات ضد القوى الأجنبية الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا.وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك مساء اليوم، على ضرورة احترام حظر السلاح على ليبيا، والذي فرضه مجلس الأمن بشكل كامل، وذلك وفق قناة "العربية".وكانت الخارجية الفرنسية دعت الولايات المتحدة أمس إلى المساعدة في فرض حظر السلاح على ليبيا، والتعاون معها في هذا الأمر، في ظل استمرار تركيا في تهريب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.