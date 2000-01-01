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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

50 ألف جنيه مكافأة لأوقاف القاهرة لجهودها في مشروع صكوك أضاحي

السبت 18/يوليه/2020 - 08:36 م
أوقاف
أوقاف
أميرة العناني
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حقّقت مديرية أوقاف القاهرة الألف صك الرابعة في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، ليصل إجمالي ما تم تحصيله، حتى الآن، 4027 صكًّا، وبذلك تصبح مديرية أوقاف القاهرة الأولى في مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة، حيث حصَّلت 2000 صك منذ انطلاق المسابقة في 22 من ذي القعدة 1441هـ حتى 27 من ذي القعدة خلال (ستة أيام) فقط.

وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 2000 صك الجديدة في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

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